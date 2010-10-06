Представители НАТО положительно оценили усилия украинской власти

В Министерстве иностранных дел Украины состоялось заседание экспертов Украины и Организации Североатлантического договора с целью обсуждения хода реализации Годовой национальной программы сотрудничества Украина–НАТО на 2010 год (ГНП-2010).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с выполнением предусмотренных ГНП-2010 реформ в политической, экономической, правовой и военно-оборонной областях, а также в сферах ресурсного обеспечения и безопасности.

Стороной НАТО были положительно оценены усилия украинской власти, направленные на широкомасштабные преобразования и достижения передовых стандартов развития страны. Была выражена готовность и в дальнейшем предоставлять Украине экспертное и ресурсное содействие для этого в рамках реализации Годовых национальных программ. Со стороны Альянса была также выражена высокая оценка вклада Украины в поддержку международного мира и безопасности и уровня взаимодействия нашего государства с НАТО в этом контексте.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении конструктивного партнерства Украины с НАТО.

С украинской стороны на заседании председательствовал заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН, со стороны НАТО - заместитель помощника Генерального секретаря Альянса по вопросам сотрудничества безопасности и партнерства Роберт СИММОНС.