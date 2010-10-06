В ближайшие три дня синоптики потепления не обещают

Ночью 7-8 октября в Украине, кроме крайнего юга, а 9 октября в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

7-8 октября в Крыму и Приазовье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На протяжении суток 7 октября в Украине осадков не будет, лишь в Крыму пройдет умеренный, а днем в Приазовье небольшой дождь.

Ветер будет преобладать северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Крыма, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°; днем 7-12° тепла, на Закарпатье до 16°; в Крыму ночью 4-9°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью по области заморозки 0-5°, температура днем 7-12° тепла. По г. Киеву ночью заморозмки 0-2°, температура днем 8-10° тепла.