Подростки чаще взрослых пользуются презервативами

Американские подростки чаще других возрастных групп в стране пользуются презервативами. Такие данные были получены в ходе крупнейшего в США с 1992 года опроса на темы половой жизни, сообщает Медпортал.ру со ссылкой на MedPage Today.

В опросе, проведенном сотрудниками Университета Индианы в Блумингтоне, приняли участие примерно шесть тысяч добровольцев в возрасте от 14 до 94 лет. По словам исследователя Дебры Хербеник (Debra Herbenick), сексуальная жизнь американцев отличается разнообразием: в большинстве случаев половой контакт состоит из нескольких актов, причем предпочтения респондентов включали 41 различную их комбинацию.

Исследование выявило общее снижение частоты использования презервативов – они применяются лишь в четверти всех актов и в трети совершаемых вне брака. Наиболее ответственными в этом отношении оказались подростки – большинство из них сообщили, что еще не занимались сексом, а из тех, кто это делал, 80 процентов пользовались презервативами.

При этом подростки реже взрослых занимаются сексом, но гораздо больше склонны к экспериментам в этой области.