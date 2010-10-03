Министр финансов РФ: долг перед Фирташем - это долг Украины

России не поступило обращение о помощи от Украины в связи с выплатой долга компании «РосУкрЭнерго».

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, передает РИА «Новости».

«Это обязательства Украины. К России они никакого отношения не имеют», - сказал А.КУДРИН.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет о возможной кредитной и финансовой поддержке со стороны России. При этом, по словам КУДРИНА, «к нам обращений о помощи не было ни на уровне экономического блока, ни правительства».

Как сообщал УНИАН, 2 октября на Седьмом Ялтинском ежегодном форуме глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН высказал мнение, что Российская Федерация могла бы помочь Украине рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

13 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу «РосУкрЭнерго».