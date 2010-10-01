Коллизии в законах не позволяют СБУ действовать эффективно
Комментирует зам председателя Службы
По словам первого заместителя председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО, некоторые положения действующего законодательства не позволяют Службе безопасности Украины действовать эффективно. Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль».
Прежде всего, по словам В.РОКИТСКОГО, это касается коллизии между пунктами Закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» и статьей 112 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой, расследовать факты коррупции должна прокуратура. СБУ только разоблачает коррупционеров и взяточников, а потом передает дело в прокуратуру.
Еще одной серьезной проблемой является отсутствие в Украине института «контролируемой дачи взятки». «В США и странах Европы около 70% обвинений во взяточничестве должностных лиц основываются на результатах именно таких полицейских операций. В украинском законодательстве наоборот существует статья 370 Уголовного кодекса (провокация взятки), которая не позволяет нам проводить активные оперативно-розыскные мероприятия», - рассказал В.РОКИТСКИЙ.
«Кроме этого, антикоррупционный пакет устанавливает, по нашему мнению, не реальный 15-дневной срок для проведения специальной проверки лиц, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления. Статья 9 этого закона предусматривает и проверку, в пределах этого же срока, достоверности информации о доходах, их источника и финансовых обязательствах, в частности за границей. Практика свидетельствует, что эти требования в указанный срок выполнить практически невозможно, поскольку тот же запрос об отсутствии у лица судимости, который выполняют органы внутренних дел, может длиться до 10 суток», - отметил заместитель председателя СБУ.