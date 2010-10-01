Коллизии в законах не позволяют СБУ действовать эффективно

По словам первого заместителя председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО, некоторые положения действующего законодательства не позволяют Службе безопасности Украины действовать эффективно. Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль».

Прежде всего, по словам В.РОКИТСКОГО, это касается коллизии между пунктами Закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» и статьей 112 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой, расследовать факты коррупции должна прокуратура. СБУ только разоблачает коррупционеров и взяточников, а потом передает дело в прокуратуру.

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие в Украине института «контролируемой дачи взятки». «В США и странах Европы около 70% обвинений во взяточничестве должностных лиц основываются на результатах именно таких полицейских операций. В украинском законодательстве наоборот существует статья 370 Уголовного кодекса (провокация взятки), которая не позволяет нам проводить активные оперативно-розыскные мероприятия», - рассказал В.РОКИТСКИЙ.

«Кроме этого, антикоррупционный пакет устанавливает, по нашему мнению, не реальный 15-дневной срок для проведения специальной проверки лиц, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления. Статья 9 этого закона предусматривает и проверку, в пределах этого же срока, достоверности информации о доходах, их источника и финансовых обязательствах, в частности за границей. Практика свидетельствует, что эти требования в указанный срок выполнить практически невозможно, поскольку тот же запрос об отсутствии у лица судимости, который выполняют органы внутренних дел, может длиться до 10 суток», - отметил заместитель председателя СБУ.