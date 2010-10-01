Донецкий мошенник выманивал в Киеве деньги у смертельно больных

Сотрудники столичной милиции задержали мошенника, 35-летнего жителя Донецка, который под предлогом продажи собственного органа выманивал у смертельно больных людей деньги.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, особенность схемы аферы заключалась в том, что пересадка органа предлагалась смертельно больному человеку. С одной стороны, человек не мог адекватно оценить угрозу обмана вследствие приближающейся смерти, с другой – смерть обманутого страховала мошенника от возможного разоблачения. Будущих жертв мошенник искал с помощью объявлений через Интернет. Убедив умирающего в необходимости спасительной пересадки, мошенник получал деньги, и под разными предлогами тянул время, пока человек не умрет.

Как установлено, в 2008 году первой жертвой мошенника стала киевлянка. У женщины был диагноз - цирроз печени. Дончанин согласился поделиться с ней своим органом. Обещал всяческую помощь в юридическом оформлении операции – ведь операция по трансплантации в нашей стране возможна только в том случае, если донором выступает близкий родственник. Уверял женщину, что у него есть знакомые хирурги и связи в суде и Верховной Раде. Они несколько раз встречались возле одной из авторитетных киевских клиник. Мошенник даже сдавал анализы, правда, тот факт, что его печень по всем медицинским показателям не подходит женщине, утаил, продолжая утверждать, что все в порядке.

Мошенник настолько втерся в доверие к больной, что женщина, не раздумывая, отдала ему 8 тысяч долларов и несколько тысяч гривень.

По имеющейся у оперативников информации, мошенник таким же образом обманул еще одного больного циррозом печени киевлянина, который так и не дождался помощи. Кроме того, есть данные, что в Харькове он обещал "с помощью магии излечить от рака пятерых онкобольных, и еще нескольких человек - в Донецке".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Столичная милиция также обращается к гражданам, которые, возможно, сталкивались с данным человеком, обратиться с заявлением к сотрудникам киевской милиции.