Вселенский Патриарх обратился к Януковичу с просьбой

Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить от уничтожения зеленые зоны в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Харьковской правозащитной группы, об этом говорится в письме главного секретаря Синода Вселенского патриархата Варфоломеоса САМАРАСА в ответ на обращение харьковчанки Елены УЗБЕК, которая в июне этого года, в разгар противостояния харьковских городских властей и защитников лесопарковых зон города, обратилась с письмом к Вселенскому Патриарху с просьбой помочь в решении проблемы и поддержать людей, борющихся за сохранение природы.

«В качестве ответа извещаю Вас, что Патриарх направил письмо Виктору ЯНУКОВИЧУ, Президенту Украины, в котором выразил озабоченность проблемой зеленых зон Харькова и попросил ЯНУКОВИЧА принять меры к их защите», - сообщил архимандрит В.САМАРАС харьковчанке.