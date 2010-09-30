В Британии арестована банда хакеров: среди них - выходцы из Украины

В Великобритании арестованы компьютерные хакеры по подозрению в краже миллионов фунтов с банковских счетов. Они оказались выходцами из Украины, Латвии, Грузии, Беларуси и Эстонии.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщили источники в британских правоохранительных органах.

Задержаны 20 человек. Все они иммигранты из стран бывшего СССР, постоянно проживающие в Великобритании.

Задержанных подозревают в мошенничестве, результатом которого стала кража миллионов фунтов стерлингов со счетов вкладчиков крупнейших британских банков.

Названия финансовых институтов, которые оказались мишенью хакеров, также стали известны. Это HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds TSB, передает Би-Би-Си.

Пока удалось установить факт кражи 6 млн. фунтов стерлингов (около 9 млн. долларов). Однако общая сумма похищенного, по мнению следователей, намного больше. Представитель Скотленд-Ярда заявил, что размер похищенных сумм, скорее всего, значительно возрастет по мере продвижения расследования.

Следствие считает, что банда занималась мошенничеством в Великобритании с 13 октября 2009 года по 28 сентября 2010 года.

Преступники использовали вирус ZeuS, которым им удалось заразить тысячи компьютеров в Великобритании. Эта программа похищала пароли, необходимые для получения доступа к личным банковским счетам через интернет. Завладев этими данными, мошенники незаметно снимали деньги со счетов.

Из числа задержанных восьмерым предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег, двоим - только обвинения в мошенническом сговоре. Они остаются под стражей и сегодня должны впервые предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона. Еще девять человек были арестованы по тому же делу, но отпущены под залог. Возраст задержанных - от 23 до 34 лет, отмечает NEWSru.