Конгрессмены США одобрили законопроект о мерах против юаня

"За" 348 голосов

В США палата представителей конгресса одобрила законопроект, позволяющий американским компаниям подавать заявки на введение импортных пошлин на китайские товары для компенсирования эффекта от низкого курса юаня к американскому доллару, сообщает Reuters. Законопроект поддержали 348 депутатов, против проголосовали 79 человек.

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