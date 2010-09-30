Конгрессмены США одобрили законопроект о мерах против юаня
02:12, 30 сентября 2010Общество
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"За" 348 голосов
В США палата представителей конгресса одобрила законопроект, позволяющий американским компаниям подавать заявки на введение импортных пошлин на китайские товары для компенсирования эффекта от низкого курса юаня к американскому доллару, сообщает Reuters.
Законопроект поддержали 348 депутатов, против проголосовали 79 человек.
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