Евросоюз готов вести с Украиной переговоры относительно соглашения об ассоциации, но не так быстро, как этого хочет Киев. Украинские эксперты упрекают Брюссель за двойные стандарты. Об этом шла речь на круглом столе в Киеве.

Больше всего в Брюсселе приветствуют стабильность в отношениях между президентом, правительством и парламентом, потому что считают, что она способствует реформам в стране. Об этом сказал председатель представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра, выступая во время круглого стола, где говорили о нынешних отношениях Украины и ЕС. Он назвал позитивным договоренности Украины с МВФ, принятие закона о госзакупках и закона о рынке газа.

В свою очередь посол заметил, что сторонам не стоит спешить с подписанием соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. «Это не делается так быстро. Это не значит, что у нас нет воли к этому. Просто это очень сложный процесс», - отметил Жозе Мануель Пинту Тейшейра. По его словам, Евросоюзу важно, чтобы Украина оставалась в процессе консолидации демократии и соблюдения прав человека. Эти и другие аспекты будут предметом политических дискуссий на следующем саммите Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе.

Впрочем председатель Общественного экспертного совета Украина – ЕС Олег Рыбачук не верит, что после очередного саммита как-то изменятся отношения между сторонами. По его словам, Евросоюз придумал для Украины какие-то условные «двери» в ЕС и все время уверяет, что они будут для Киева открыты, но еврочиновники не видят четкой перспективы в отношениях с Украиной. «Европейский Союз имеет пример подписания многих соглашений об ассоциации со странами, которые даже гипотетически не будут иметь перспективы членства. Соответственно, безвизовый режим имеют Япония, Австралия, Канада, ряд стран латинской Америки», - сказал Олег Рыбачук.

Немецкая волна