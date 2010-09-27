В Западной Украине начались международные учения

Сегодня в Западной Украине началась многонациональные украинско-словацко-венгерско-румынские учения “Светлая лавина – 2010” с привлечением подразделов национальных составляющих батальона “Тиса”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, целью учений “Светлая лавина – 2010”, которые пройдут в два этапа, является совершенствование практических навыков военнослужащих в организации оказания помощи населению во время наводнения и ликвидации его последствий.

К учениям привлечены около 150 военнослужащих, из которых треть – украинские, и почти 50 единиц военной техники инженерных подразделов стран-участниц.

“Светлая лавина – 2010” проводится под руководством первого заместителя командира 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Сергея НАЕВА.

Делегацию Словацкой Республики возглавляет подполковник Мирослав МАРСИН, Венгерской Республики – подполковник Ласло ШВАБ, Румынии – подполковник Георге ПАУН.

Наблюдателями на международных учениях выступают представители Беларуси и Польши.

Первый этап учений, который продлится с 27 по 29 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области, посвященный совершенствованию обученности и слаженности работы офицеров штабов, а также оказанию всесторонней помощи командирам подразделов в принятии решений и организации выполнения задач.

Во время второго этапа, который состоится 30 сентября вблизи села Тросник Виноградовского района Закарпатской области, будет использован многонациональный инженерный батальон во время условной ликвидации последствий стихийного бедствия в бассейне реки Тиса.

Сегодня, впервые за всю историю существования многонационального батальона “Тиса”, к учениям привлечены военнослужащие и военная техника других многонациональных подразделов инженерного батальона.

Учения “Светлая лавина – 2010” завершится 1 октября.

*** Создание многонационального подраздела “Тиса” было инициировано украинской стороной в декабре 1998 года с целью оперативного реагирования военных соседних государств на угрозы наводнений, а также квалифицированной, высокопрофессиональной борьбы с последствиями стихийных бедствий, которые постоянно угрожают странам Карпатского региона.

15 ноября 2002 года в Будапеште состоялась торжественная церемония подписания начальниками Генеральных штабов Венгерской Армии, Армии Румынии, Вооруженных сил Словацкой Республики и Вооруженных сил Украины Технического соглашения между военными ведомствами этих стран относительно имплементации межправительственного Соглашения о создании многонационального инженерного батальона “Тиса”.

В октябре 2003 года в районе верховьев Тисы, на территории Венгрии, впервые были проведены командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций “Светлая лавина - 2003” с военнослужащими батальона “Тиса”.

В 2004 году учения “Светлая лавина” состоялись в Румынии, в 2005 году – в Словакии.

В 2006 году командно-штабные учения “Светлая лавина” проходили в Украине, в 2007 – в Венгрии, а в 2008 году – в Румынии, в 2009 году – в Словакии.