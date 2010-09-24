Обыск в бердянской фирме закончился стрельбой: трое раненых

В Бердянске в результате столкновения сотрудников нескольких предприятий и сотрудников подразделения физзащиты управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области три человека получили ранения.

Как сообщил УНИАН очевидец происшествия, инцидент произошел сегодня около 10.00.

«К 8-ми утра сотрудники нескольких предприятий и фирм, офисы и проходные которых расположены в Бердянске по адресу: Мелитопольское шоссе, 84 и 86, пришли на работу и обнаружили перед входом вооруженных автоматами и пистолетами сотрудников подразделения физзащиты Управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области в масках, которые якобы обеспечивали проведение обыска на фирме, арендовавшей одно из помещений по адресу: Мелитопольское шоссе, 84. Именно под этим предлогом они и не пропускали никого на рабочие места», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, через 1,5 часа пребывания на улице перед офисами и проходными работники (около 100 человек) попытались прорваться на свои рабочие места и именно в этот момент прозвучали выстрелы.

«В результате происшествия три человека – сотрудники предприятий - получили пулевые ранения: двое в ноги, один в область бедра», - сообщил очевидец происшествия.

В руководстве прокуратуры Запорожской области УНИАН факт происшествия со стрельбой в Бердянске подтвердили. «Действительно, сегодня около 10-ти утра в результате столкновения, в котором с одной стороны участвовали сотрудники подразделения физзащиты Управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области, а с другой рабочие заводов и фирм, три человека получили ранения и госпитализированы», - констатировали в руководстве прокуратуры Запорожской области.

В то же время в прокуратуре отказались уточнить, кто именно стрелял и насколько серьезные ранения у пострадавших.

«На данный момент прокуратурой Запорожской области проводится проверка, и делать какие-то утверждения до ее завершения мы не можем», - сообщил в руководстве прокуратуры Запорожской области.