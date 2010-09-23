Из окна 7-го этажа Харьковского университета выпал и разбился студент

Из окна 7 этажа главного корпуса Харьковского национального университета им. Каразина выпал и разбился на смерть студент.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Центра связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

Трагедия произошла около 17.00. Пока еще неизвестно, студент какого курса и факультета выпал из окна. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.