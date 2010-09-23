Из окна 7-го этажа Харьковского университета выпал и разбился студент
19:26, 23 сентября 2010Общество
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Правоохранители выясняют обстоятельства
Из окна 7 этажа главного корпуса Харьковского национального университета им. Каразина выпал и разбился на смерть студент.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Центра связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.
Трагедия произошла около 17.00. Пока еще неизвестно, студент какого курса и факультета выпал из окна. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.
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