Частные охранные фирмы не получат огнестрельное оружие

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ выступает против предоставления права частным охранным фирмам брать на вооружение короткоствольное огнестрельное оружие, поскольку это приведет к вспышке преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия VII международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2010».

«Здесь спорный вопрос. Существуют очень много охранных структур, и если им позволят всем короткоствольное огнестрельное оружие, так это может привести к вспышке преступных проявлений с огнестрельным оружием», - сказал министр.

В то же время он, как и предыдущие руководители МВД, выразил убеждение в том, что Государственная служба охраны при МВД Украины должна обеспечивать охрану структур, в которых хранятся средства или другие ценности.

«Я считаю, что нужно оставить за ГСО те объекты, которые имеют какие-то средства или ценности», - сказал А.МОГИЛЁВ.

Он объяснил, что именно работники госслужбы охраны в отличие от частных охранников имеют больше опыта и навыков.