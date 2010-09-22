Частные охранные фирмы не получат огнестрельное оружие
Ценности может охранять только госслужба
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ выступает против предоставления права частным охранным фирмам брать на вооружение короткоствольное огнестрельное оружие, поскольку это приведет к вспышке преступности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия VII международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2010».
«Здесь спорный вопрос. Существуют очень много охранных структур, и если им позволят всем короткоствольное огнестрельное оружие, так это может привести к вспышке преступных проявлений с огнестрельным оружием», - сказал министр.
В то же время он, как и предыдущие руководители МВД, выразил убеждение в том, что Государственная служба охраны при МВД Украины должна обеспечивать охрану структур, в которых хранятся средства или другие ценности.
«Я считаю, что нужно оставить за ГСО те объекты, которые имеют какие-то средства или ценности», - сказал А.МОГИЛЁВ.
Он объяснил, что именно работники госслужбы охраны в отличие от частных охранников имеют больше опыта и навыков.