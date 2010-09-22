Налоговики выявили 126 тыс. неоформленных наемных работников

В январе-сентябре 2010 года налоговики выявили более 126 тыс. наемных лиц, которые работали без заключения трудовых соглашений и без уплаты налога с доходов физлиц, в результате чего в бюджет дополнительно перечислено почти 23 млн. грн. налогов.

Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

Подразделения налогообложения физических лиц госналогслужбы в январе-августе 2010 года доначислили налогов и применили штрафных санкций на более чем 3 млрд. грн., что на 2 млрд. грн. (почти в 3 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период в налоговую милицию передано 1 806 дел, возбуждено 305 уголовных дел, 3 667 дел передано в органы прокуратуры.

Кроме того, к государственной регистрации привлечено почти 67 тыс. граждан, которые уплатили в бюджет более 15 млн. грн. налогов.

В результате принятых мер выявлено почти 14 тыс. арендодателей-физлиц, которые перечислили в бюджет почти 8 млн. грн.

Также к налогообложению привлечено 3,5 тыс. субъектов хозяйствования, которые приобрели товарно-материальные ценности без документального подтверждения.