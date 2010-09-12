На пляжах в Ялте нашли 4 погибших мужчин
Сообщение крымского управления МЧС
Четверо мужчин найдены мертвыми 11 сентября на пляжах в Ялте, причины смерти устанавливаются.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
В 12.30 в МЧС поступило сообщение об обнаружении в районе пляжа одного из санаториев тела выброшенного из моря на берег 63-летнего жителя столицы Беларуси.
Через 15 минут спасатели получили информацию о найденном на пляже погибшем 27-летнем мужчине из крымского поселка Гурзуф. Его тело выбросило волной на берег.
В 16.10 обнаружено тело выброшенного на берег 52-летнего туриста из Луганской области.
В 19.00 на санаторском пляже найдено тело неизвестного мужчины, которому на вид около 40-45 лет.
Тем временем, в феодосийском поселке Орджоникидзе в субботу утонул 29-летний турист из Харькова, который отдыхал в Крыму с женой. Мужчина купался в море, его накрыла волна, после удара об скалу он ушел под воду. Женщина не смогла помочь супругу из-за шторма в 4 балла. Причину смерти харьковчанина установит судмедэксперт.