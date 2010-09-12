В Москве отравились 15 строителей из Украины и Узбекистана

В Москве госпитализированы из-за отравления 15 человек, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Как передает Газета.Ru, отравившиеся являются гражданами Узбекистана и Украины и работают в Строительном управлении № 10, из общежития которого и были госпитализированы в Инфекционную больницу № 2 в субботу вечером.

«Нам, как обычно, привезли еду, - рассказал один из пострадавших. – После приема пищи нам стало плохо и пришлось вызвать «скорую помощь».