В Москве отравились 15 строителей из Украины и Узбекистана
11:19, 12 сентября 2010Общество
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Состояние средней тяжести
В Москве госпитализированы из-за отравления 15 человек, все они находятся в состоянии средней тяжести.
Как передает Газета.Ru, отравившиеся являются гражданами Узбекистана и Украины и работают в Строительном управлении № 10, из общежития которого и были госпитализированы в Инфекционную больницу № 2 в субботу вечером.
«Нам, как обычно, привезли еду, - рассказал один из пострадавших. – После приема пищи нам стало плохо и пришлось вызвать «скорую помощь».
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