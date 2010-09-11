Украина просит США добавить денег на утилизацию ракетного топлива

Украина просит США увеличить финансирование утилизации твердого ракетного топлива. Об этом сообщил журналистам представитель Национального космического агентства Украины (НКАУ). "16-17 сентября в Украину прибудет группа американских экспертов по программе утилизации ракетного топлива для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. "При условии увеличения финансирования до конца года мы сможем запустить промышленную установку по утилизации ракетного топлива", - добавил эксперт.

Пока ракетные двигатели утилизируют на пилотной установке. С начала 2010 года вымыто топливо из 6 ступеней ракет. До конца года планируется выполнить эту работу еще на 4 двигателях.