Украина просит США добавить денег на утилизацию ракетного топлива
"Сможем запустить промышленную установку"
Украина просит США увеличить финансирование утилизации твердого ракетного топлива. Об этом сообщил журналистам представитель Национального космического агентства Украины (НКАУ). "16-17 сентября в Украину прибудет группа американских экспертов по программе утилизации ракетного топлива для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. "При условии увеличения финансирования до конца года мы сможем запустить промышленную установку по утилизации ракетного топлива", - добавил эксперт.
Пока ракетные двигатели утилизируют на пилотной установке. С начала 2010 года вымыто топливо из 6 ступеней ракет. До конца года планируется выполнить эту работу еще на 4 двигателях.