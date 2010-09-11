Таможня объяснила, почему держит в портах суда с зерном

На сегодняшний день в украинских портах результатов экспертиз для осуществления экспорта зерна ожидают 12-15 судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей СЁМКА.

По его словам, на проверке находится около 90-120 тыс. тонн зерна.

«Это суда, которые находятся или под загрузкой, или же по ним (их грузам – УНИАН) отправлены образцы в Центральное таможенное управление лабораторных исследований и экспертной работы, мы ожидаем получения соответствующих образцов. В случае подтверждения (соответствия заявленного качества зерна – УНИАН) такие суда выйдут из морских портов, в случае отсутствия подтверждения – будут применены соответствующие процессуальные меры», – сказал С.СЁМКА.

Он также заверил, что таможенники искусственно не задерживают корабли с зерном на экспорт. «Речь идет о тех судах, по которым не завершена экспертиза по качеству зерна», – сказал зампредседателя Гостаможслужбы.

По его данным, по результатам положительных выводов экспертиз в августе-сентябре т.г. было экспортировано около 500 тыс. тонн зерна, это около 20 судов.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, без официальных объяснений в портах простаивают более 20 судов с общим объемом зерна 380 тыс. тонн.