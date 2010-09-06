Состоялся праздник предоставления социального жилья под Киевом

В поселке Чабаны Киевской области состоялись торжества по случаю предоставления местным жителям социального жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ наградил дипломами и почетными грамотами генерального директора и работников ООО “Строитель Киевщины”.

“Решением сессии Киевского областного совета было решено наградить Почетной грамотой Кабинета министров Украины руководителя предприятия “Строитель Киевщины” Павла НИКИТИНКОВА за весомый вклад, который он внес в социально-экономическое развитие Чабанов и Новоселок, чтобы их жители могли чувствовать себя в современных условиях”, – сказал А.КАЧНЫЙ.

В свою очередь, П.НИКИТИНКОВ рассказал о положительных изменениях и нововведениях в пгт Чабаны. В частности, он отметил, что при содействии инвесторов в поселке квартиры получили семьи инвалидов, учителя, главный врач и участковый инспектор милиции. Также двухкомнатную квартиру при содействии председателя облсовета и Партии регионов получила семья мальчика, у которого тяжелое наследственное заболевание (муковисцидоз).

Присутствовавший на церемонии награждения председатель Киево-Святошинской райгосадминистрации Владимир ЛУЦЮК подчеркнул весомость помощи инвесторов и ООО “Строитель Киевщины”. “Это тебе не “Элита-Центр” - люди сделали свое дело, довели его до конца”, - сказал он.

В свою очередь А.КАЧНЫЙ выразил убеждение, что именно благодаря работе таких предпринимателей и инвесторов восстанавливаются поселки. “Это по программе социально-экономического развития Киевской области, но это исключительно не за бюджетные средства, а за средства инвесторов и предпринимателей”, - подчеркнул он.

“Озеро, четыре детские площадки, детский садик, реконструированы все теплосети, проведена модернизация электросетей. Мы сегодня видим пример, как бизнес работает с общиной и вкладывает средства в социально-экономическое развитие тех территорий, на которых он работает”, – сказал А.КАЧНЫЙ.

Отдельно А.КАЧНОГО поблагодарила мать больного муковисцидозом мальчика, отметив, что три года назад единовременная материальная помощь семьи составляла 3,5 тыс. грн., а благодаря председателю облсовета они ежегодно стали получать медицинских препаратов на 20 тыс. грн.