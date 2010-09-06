В киевском зоопарке успокоили: смерти 3 пингвинов за неделю - это нормально

В Киевском зоопарке 4 сентября погибли трое самцов пингвинов Гумбольта.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка, пингвины Гумбольта (Humbolt penguin) содержатся в Киевском зоопарке с 2003 года и были привезены из зоопарка Карлсруе (Германия).

В последнее время птицы содержались в «Доме пингвинов» вблизи центрального входа зоопарка.

В самом начале содержания этих животных у нескольких особей группы была обнаружена такая хроническая болезнь, как аспергиллёз (грибковое заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути). Хроническое заболевание аспергиллёз является проблемой для зоопарков всего мира, а не только Украины. Как правило, наиболее уязвимыми к этой болезни являются животные, занимающие нижний ярус биотипа (каковыми и являются пингвины), отмечается в сообщении. У птиц такая болезнь не излечивается. Существует возможность улучшения состояния, но при понижении иммунитета болезнь рано или поздно проявится.

В Киевском зоопарке пингвины получали периодически витаминную подкормку для улучшения иммунитета. Однако продолжительность хронического заболевания и возраст животных (более 8 лет) повлияли негативно, болезнь перешла в хроническую форму, что и привело к гибели животных. Причина гибели животных: аспергиллёз респираторного тракта, отмечают в пресс-службе зоопарка.

Также в сообщении отмечается, что ситуация с гибелью пингвинов “не является экстраординарной”. “Все домыслы и комментарии по этому поводу людьми, незнакомыми с проблематикой заболеваний в зоопарках мира, являются безосновательными и некорректными”, - подчеркнули в пресс-службе Киевского зоопарка.

Справка УНИАН. Сегодня “Газета по-киевски” со ссылкой на информацию инициативной группы спасения Киевского зоопарка написала, что в зоопарке за последнюю неделю погибли трое пингвинов.

По данным группы, первый из пингвинов Гумбольдта умер в понедельник, 30 августа. Еще два пингвина - в субботу, 4 сентября.

По версии специалистов инициативной группы, животные погибли в результате плохих условий содержания, некачественного и недостаточного кормления.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киевском зоопарке умер азиатский слон Бой. Директор зоопарка Светлана БЕРЗИНА утверждала, что животного отравили. По ее словам, причиной смерти слона мог стать токсичный яд, который ведет к нарушению свертываемости крови. В начале мая в столичном зоопарке заявили, что неизвестные лица пытались отравить яков.

25 мая в зоопарке умер верблюд. Причиной смерти животного, по словам С.БЕРЗИНОЙ, стало отравление.

30 мая в зоопарке умер бизон. Специалисты зоопарка считают, что смерть животного не случайна.

1 сентября в Киевском зоопарке умер самец шимпанзе Джонни, который прожил здесь всего несколько недель.