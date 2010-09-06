К декабрю из центра Киева выгонят все маршрутки, а проезд подорожает

Уже до конца этого года из центра Киева исчезнут все маршрутные такси, пишет "Сегодня". Частников заменят новенькими автобусами «Киевпастранса», в которых проезд первый год будет стоить 1,50 грн., а затем, по словам начальника главка транспорта Алексея Бархатова, 2,5 гривни. Кроме того, в мэрии обещают, что через два года, к Евро-2012, в столице не останется ни одного частного перевозчика.

Столь радикальные меры, как говорят власти, — из-за пробок, которые возникают часто из-за лихачества водителей маршруток, заявил первый заммэра Александр Попов. Вторая причина, по словам Бархатова, — Евро-2012. Мол, негоже катать туристов в полуразваленных, неисправных машинах.