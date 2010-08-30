В Бразилии начнут строить пусковую площадку для украинской ракеты

Работы по строительству пусковой площадки украинской ракеты "Циклон-4" на бразильском космодроме Алкантара должны начаться осенью этого года. Как сообщает пресс-служба Минпрома, церемония закладки первого камня состоится уже в сентябре.

"Отмечен значительный прогресс, достигнутый в рамках реализации бинационального проекта, что позволяет начать практические работы по строительству наземного комплекса "Циклон-4" на космодроме Алкантара", - сказано в сообщении по итогам заседания в Бразилии 26-27 августа двусторонней комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Геолого-разведочные работы и бурение под будущий стартовый стол начались в августе 2008 года, тогда же началась разработка и изготовлению наземного оборудования для космического комплекса "Циклон-4".

Договор между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара подписан в октябре 2003-го и ратифицирован парламентом в феврале 2004 года.