Суд признал законной ликвидацию райсоветов в Харькове

Суд признал законным решение Харьковского горсовета о ликвидации районных советов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном сайте Харьковского городского совета.

В частности, согласно информации Юридического департамента горсовета, сегодня, 30 августа, Харьковский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Дзержинского районного суда Харькова об отказе в жалобе граждан В.БАКУМОВА и В.РУДАКОВА, которые требовали признать незаконными и отменить решение 38-й сессии Харьковского горсовета 5-го созыва от 25 ноября 2009 г. «О необразовании районных в городе Харькове советов».

В соответствии с требованиями ст.124 Конституции Украины, стст.254, 255 Кодекса административного судопроизводства Украины, говорится в сообщении, постановление Дзержинского райсуда Харькова от 6 июля 2010 года по указанному делу «вступило в законную силу по результатам апелляционного производства и является обязательным для всех органов, предприятий, учреждений и организаций, должностных или служебных лиц, других физических лиц и подлежит выполнению на всей территории Украины».

Накануне, комментируя вопрос об отмене районных в городе советов и концентрации власти в едином административном центре принятия решений, секретарь Харьковского горсовета, и.о. городского председателя Геннадий КЕРНЕС заявил, что районные депутаты являются неэффективным посредником между органами городской и местной власти.

«Районные советы не выполняют никакой функции. Полномочий у них нет. Районные депутаты вообще не интересуются жизнью людей. И это, по большому счету, получился неэффективный посредник между органами городской и местной власти», - заявил Г.КЕРНЕС.