Завтра в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 30 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях, в Крыму и Приазовье, во второй половине дня на крайнем западе кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных областях местами 5-7°, днем 18-23°; на юге и востоке ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 21-23°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 22°.