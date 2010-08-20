Суд освободил мэра, задержанного при получении 2 млн. грн. взятки

Ленинский районный суд Винницы сегодня принял решение изменить меру пресечения в отношении мэра города Немирова Виктора КАЧУРА, задержанного при получении почти 2 млн. грн. взятки, из содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.КАЧУРА Владилен МУЛЬТЯН.

"КАЧУР был освобожден под подписку о невыезде прямо в зале суда", - сказал он.

В.МУЛЬТЯН отметил, что соответствующее решение суд принял на основании представленного В.КАЧУРОМ ходатайства в связи с состоянием его здоровья.

Также, по словам адвоката, суд отказал в удовлетворении ходатайства представителю Прокуратуры Винницкой области, который просил продлить арест В.КАЧУРА еще на 4 месяца.

Справка УНИАН. В.КАЧУР был задержан в помещении Немировского горсовета при получении 1,85 млн. грн. взятки от директора открытого акционерного общества за решение вопроса о передаче земельного участка площадью 1,5 га в аренду с последующим его выкупом. Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом).

26 июня Ленинский райсуд Винницы избрал меру пресечения в отношении мэра Немирова В.КАЧУРА - содержание под стражей в течение 2 месяцев.