Коррупционный скандал в Киевской мэрии: чиновники присвоили 16 млн.

Работники УБОП ГУМВД Украины в Киеве разоблачили служебных лиц одного из управлений Киевской городской государственной администрации, коммунального предприятия и общества с ограниченной ответственностью, которые присвоили свыше 16 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти чиновники на протяжении прошлого года завышали стоимость использованных материалов, выделенных для строительства двух объектов в столице - информационно-аналитического центра и центра учета пассажирских перевозок. Таким образом, они завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Как выяснилось, чиновники коммунального предприятия заключили договор подряда с ООО на строительство двух объектов в столице. На основании этого они получили перечисление бюджетных средств на общую сумму почти 18 млн. грн., из которых свыше полутора миллиона гривен использовали для строительства, а более 16 млн. грн. под видом субподрядных работ просто перечислили на фиктивные предприятия и присвоили.

Следственное управление ГУБОП МВД Украины возбудило два уголовных дела в отношении двух директоров КП и ООО по факту хищения бюджетных средств, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.