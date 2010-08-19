Впервые воссоздан княжеский костюм времен Киевской Руси (пресс-конференция)

26 августа в 13.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю «Былины Древнего Киева» IX-XI ст. «Парка Киевская Русь».

На пресс-конференции реконструкторы «Парка Киевская Русь» презентуют уникальный княжеский костюм, воссозданный впервые. Участники пресс-конференции: автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО; украинский богатырь, самый сильный человек планеты (2009 г.) Сергей КОНЮШОК; российский космонавт, герой России Юрий ЛОНЧАКОВ; богатырь-реконструктор Денис МЕЛЬНИЧЕНКО; арт-директор проекта «Парк Киевская Русь» Наталья ПЕТРОВА

Международный фестиваль «Былины Древнего Киева» IX-XI ст. состоится в «Парке Киевская Русь» (село Копачев, Обуховський район, Киевская область) 28-29 августа.

400 богатырей-реконструкторов из Украины, Польши, России, Франции, Беларуси покажут, какой была жизнь в IX-XI веках: будут драться «стенка на стенку», испытают силы в поединках, устроят кулинарный конкурс на самое вкусное блюдо средневековья. А вторые половины мужественных богатырей сыграют в женский футбол.

Все это, а также премьеру 11 театрализованных былин, выступление коллективов средневековой музыки и фаер-шоу можно будет увидеть 28-29 августа в «Парка Киевская Русь».