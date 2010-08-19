Укрзализныця ко Дню Независимости назначила 8 дополнительных поездов

Два направления: Одесса, Симферополь

Ко Дню Независимости «Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства. В частности, в расписание движения на праздник дополнительно включены четыре поезда Приднепровской железной дороги, три Одесской и один Юго-Западной. Составом Одесской железной дороги: № 258/257 Одесса – Киев, отправление из Одессы 20 августа, из Киева – 20 августа; № 556/549 Одесса – Киев, отправлением из Одессы - 22/08, из Киева - 24/08; № 556/257 Одесса – Киев, отправление из Одессы - 24/08, из Киева - 25/08. Составом Приднепровской железной дороги: № 544/543-289/290 Симферополь – Киев, отправление из Симферополя - 19, 22/08, из Киева - 21, 24/08; № 544/543-533/534 Симферополь – Киев, отправление из Симферополя - 18, 21, 23/08, из Киева - 19, 22, 24/08; № 290/289-533/534 Симферополь – Киев, отправлением из Симферополя - 21/08, из Киева - 21/08; № 290/289 Симферополь – Киев, отправление из Симферополя - 25/08, из Киева - 26/08. Составом Юго-Западной железной дороги: № 231/232 Киев – Симферополь, отправление из Киева - 21, 23, 25/08, из Симферополя - 22, 24, 26/08.

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