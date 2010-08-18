Лавринович и Портнов возглавили рабочую группу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал рабочую группу по вопросам реформирования уголовного судопроизводства.

Об этом говорится в указе президента от 17 августа, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно документу, рабочая группа создается с целью подготовки согласованных предложений по реформированию уголовного судопроизводства, надлежащего обеспечения соблюдения конституционных прав граждан и внедрения общепризнанных международных демократических стандартов в этой сфере, обеспечения выполнения обязательств Украины перед Советом Европы.

Указом также утверждено руководство и персональный состав рабочей группы.

Руководителем группы назначен министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, секретарем - замглавы Администрации президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Андрей ПОРТНОВ.

В состав группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства также вошли чиновники Администрации Президента, руководители правоохранительных органов, народные депутаты, судьи, ректоры юридических вузов, ученые, дипломаты, международные эксперты и советники.

Рабочей группе поручено подготовить и подать в трехмесячный срок предложения по усовершенствованию законодательного регулирования уголовного судопроизводства.