В Херсонской области мошенники меняют старые деньги на новые

В Херсонской области мошенники под предлогом обмена старых денег на новых украли у 60-летнего жителя 9 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в области, в дежурную часть Голопристанского райотдела милиции обратился 60-летний житель села Николаевка и сообщил, что неизвестные лица завладели его деньгами в сумме 9 тыс. грн.

Пенсионер рассказал, что возле его двора остановился автомобиль, из которого вышли двое молодых мужчин, одетых в костюмы. Они представились работниками социальной службы и сказали, что нужно обменять деньги старого образца на новые. Пенсионер принес им 9 тыс. грн. Мужчины попросили его предъявить паспорт, чтобы оформить обмен денег. В то время, когда потерпевший ходил за документом, мошенники забрали деньги и уехали.

Сейчас их разыскивает милиция.