Госпитализированы еще двое детей из дома-интерната в Нежине

В Нежине Черниговской области количество госпитализированных из детского дома-интерната увеличилось до 14 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, на протяжении 14 августа в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция госпитализированы еще 2 детей из дома-интерната. Вместе с тем в связи со стабилизацией состояние здоровья из больницы выписаны 3 воспитанника интерната.

Таким образом, по состоянию на 15 августа в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 14 человек (9 детей и 5 взрослых), госпитализированных на протяжении 11-14 августа.

На месте события продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пяти лиц.

По словам главного санитарного врача области Николая ДОНЦА и начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Владимира ЯЩЕНКО, предварительная причина смерти детей и взрослых - острая респираторная ротавирусная инфекция.