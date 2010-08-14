Минздрав: дети должны знать, зачем они моют руки

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Министерству образования и науки Украины с просьбой посодействовать введению хотя бы одного часа в неделю предмета гигиенического обучения детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО во время совместного селекторного совещания Минздрава и МОН.

По убеждению С.РЫЖЕНКО, введение предмета гигиенического обучения детей даст возможность предупредить многие инфекционные заболеваний, среди которых гепатиты, дизентерии, сальмонеллез, острые кишечные инфекции и др.

Большое количество инфекционных болезней передаются контактно-бытовым путем, и крайне важной задачей является создание условий для их профилактики и цивилизованного пребывания детей в учебных заведениях.

"Знание и навыки, сформированные у человека в детском возрасте, определяют его поведение во взрослой жизни. На наш взгляд, санитарно-просветительская работа является тем механизмом, благодаря которому можно существенно повысить санитарную образованность и культуру населения. Ведь мы не в состоянии заставлять детей мыть руки каждые пять минут, дети должны знать, зачем они это делают", - сказал С.РЫЖЕНКО.