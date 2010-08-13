Таможня стремится взять под контроль рынок зерна

На сегодняшний день таможенники отобрали образцы пшеницы с 16 судов, находящихся в украинских портах, в частности, по трем из них результаты экспертизы позитивные, по четырем – негативные, а в ожидании результатов находятся 9 судов с общей загрузкой 95 тыс. тонн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей СЕМКА.

По его словам, основные меры по проверке качества экспортируемого зерна таможенники применяли, начиная с августа. По трем партиям (почти 20 тыс. тонн пшеницы) из шестнадцати судов, с которых были взяты образцы пшеницы, таможенники уже получили положительные заключения о соответствии заявленного качества экспортируемого зерна. По партиям, погруженным на 4 судна, получены отрицательные заключения, что стало основанием для возбуждения дела о нарушении таможенных правил и уголовных дел. «Сегодня продолжается работа по обработке вопроса отбора проб на судах, которые уже подходят на загрузку», – сообщил представитель Гостаможслужбы.

Грузы, на которых были выявлены несоответствия отобранных проб заявленному качеству зерна, направлялись в Германию, Швейцарию, Нидерланды и Грузию.

Кроме того, таможенники уверены, что к нарушениям, связанным с подделкой документов на качество экспортируемого зерна, причастны и собственники складов.

«Я не изучал детально вопрос сути нарушений, которые были выявлены в процессе проверки зерновых складов, но хочу сказать, что есть уверенность в том, что это взаимосвязанные нарушения», – отметил С.СЕМКА.

Кроме того, по мнению зампредседателя Гостаможслужбы, необходимо упорядочить деятельность бирж, на которых осуществляется торговля экспортным зерном. По его словам, представители ведомства обратились в Министерству аграрной политики с предложением унифицировать порядок их работы. «Надо сократить количество таких бирж, надо усилить контроль за значительным объемом экспорта зерна… За последние годы утрачена комплексность контроля за таким экспортом», – сказал С.СЕМКА.

Также он объяснил, что таможенные органы начали проверки экспорта зерна, поскольку данный рынок является достаточно закрытым для госорганов, хотя за последние годы было предпринято немало попыток установить контроль над ним.

«Государственная таможенная служба делала попытки в течение последних нескольких лет реализовать определенные меры контроля по этому рынку, однако все они заканчивались достаточно агрессивной реакцией как со стороны соответствующих трейдеров, так и со стороны должностных лиц, которые фактически не давали таможне возможности активно вмешаться в контроль за соблюдением законодательства при экспортных операциях», – сказал представитель Гостаможслужбы.