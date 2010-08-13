В Севастополе пройдет экспедиция по поиску останков советских солдат

Весной 2011 года в Севастополе пройдет международная экспедиция по поиску останков советских солдат погибших во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС), такое решение приняли участники международной эстафеты памяти «Южный рубеж», посвященной 65-летию Великой Победы.

Эстафета стартовала 6 августа в городе-герое Тула и завершилась сегодня в городе-герое Севастополе. Мероприятие организовано Тульским областным молодежным поисковым центром «Искатель» при поддержке МФГС.

В поездке по городам-героям приняли участие представители из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Латвии, Казахстана, и России. Основной состав «автоэкспедиции» - участники международного проекта «Наша Победа», реализуемого поисковым центром «Искатель» с 2008 г. и объединяющего не только поисковиков, но и журналистов, ученых, историков, и просто людей, небезразличных к истории Великой Отечественной войны.

Эксперт-консультант по поисковой работе Константин СТЕПАНЧИКОВ заявил, что на сегодня надо точно понять, сколько военнослужащих пропало без вести, потому что эта проблема наиболее актуальная сейчас.

«За ней стоят много семей, которые беспокоят нас, беспокоят власть и хотят, чтобы эту проблему хоть кто-то как-то решил. Книги Памяти по Российской Федерации показали, что около 46-50% записей заканчиваются словами «пропал без вести». Получается, что эта социальная проблема охватывает большой пласт населения, семей, в том числе и в бывших республиках, который мог бы оказать влияние и на эффективность поисковой работы», - сказал он.

Участники эстафеты памяти «Южный рубеж» поддержали создание международной поисковой организации.

«Проект «Наша Победа» был начат в 2008 году. Идея создания международного союза поисковых отрядов постепенно трансформировалась в идею создания международного поискового объединения «Наша Победа». Когда мы приступили к этой работе, то поняли, что поисковых объединений как таковых во многих странах уже нет. Остались отдельные люди, которые занимаются этой работой по мере занятости, но зарегистрированных организаций как таковых не было. Мы решили объединить все страны бывшего Советского союза в этом деле», - сказал руководитель международного проекта «Наша Победа» Олег ЗОЛОТАРЕВ.