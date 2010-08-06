Сильные дожди уничтожили треть урожая в Ровенской области
20:41, 06 августа 2010Общество
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Стихия поразила 11 тысяч гектаров
Сильные дожди, ливни и град, которые на днях прошли в Ровенской области, нанесли предприятиям АПК ущерба на общую сумму почти 5 млн. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации, в целом стихия поразила 11 тысяч гектаров посевов. На данных площадях потери урожая составляют 30%.
По предварительным подсчетам специалистов, убытки аграриев исчисляются в пределах 5 млн. грн. В настоящее время они уточняют площади повреждений и расчеты потерянных сумм.
Больше всего пострадали посевы сельхозкультур на севере области, а также в Ровенском, Корецком, Гощанском и Острожском районах.
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