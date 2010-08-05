В Одесской области врачи и чиновники РГА продавали младенцев

Работники УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области разоблачили трех должностных лиц детской клинической больницы и одной из райгосадминистраций, которые за денежное вознаграждение оказывали содействие в усыновлении младенцев для третьих лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Эдуард ФЕДОСОВ.

По его словам, установлены 4 подобных факта, осуществленные задержанными с 2008 года по июнь текущего года.

Как отметил Е.ФЕДОСОВ, должностные лица незаконно лишали родительских прав малообеспеченных родителей или говорили им, что их дети умерли или нуждаются в длительном лечении в специальных медицинских заведениях.

Установлено, что сумма вознаграждений за предоставление такого рода услуг составляла от 3 до 10 тыс. дол.

Правоохранители проводят проверку еще 17 подобных эпизодов.