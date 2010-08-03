Запорожский собор взорвали мошенники, чтоб припугнуть батюшку

Взрыв в Свято-Покровском соборе устроили два мошенника, которые под видом священнослужителей наживались на прихожанах, приходивших в собор. Об этом "РепортерUA" рассказал источник в правоохранительных органах Запорожья.

- Когда батюшка собора узнал о подобном мошенничестве, он попытался наказать их и прикрыть мошеннический бизнес в соборе. В отместку мошенники устроили взрыв. Возможно, цель была напугать, да вот только со взрывчаткой переборщили. Сейчас эти два человека задержаны, - рассказал источник.

28 июля в Свято-Покровском храме в Запорожье прогремел взрыв. По словам служителей храма, взорвался сверток, который лежал возле двери в храм. Пострадали девять человек, в больнице на операционном столе скончалась самая тяжелая пострадавшая - 80-летняя монахиня Людмила.