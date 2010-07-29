14-летняя школьница ценой собственной жизни спасла тонущего мальчика

В городе Краматорске Донецкой области 14-летняя школьница ценой собственной жизни спасла тонущего 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. В сообщении отмечается, что трагедия произошла 27 июля во время купания на водохранилище «Абазовка», которое находится в поселке Веселое близ Краматорска.

Так, когда 9-летний Данил МУШКА начал тонуть, Анна Ипишина сразу же бросилась ему на помощь. На крики мальчика с берега к воде уже бежали отдыхающие, и Анна смогла вытолкнуть мальчика на мель и передать его подоспевшим взрослым. Данилу вынесли на берег, предоставили помощь, успокоили, а только потом увидели, что ни в воде, ни на берегу нет девочки-спасительницы. Местные жители взяли рыболовецкие лодки и принялись обыскивать дно. Через некоторое время тело девочки нашли, но помочь самой спасительнице было уже слишком поздно.

Анне не хватило сил, чтобы выплыть на берег, и она утонула, объяснили в областном МЧС. В знак уважения и почета к поступку Анны Ипишиной Главное управление МЧС Украины в Донецкой области будет хлопотать о предоставлении Анне звание «герой - спасатель года» посмертно, сообщили в Центре пропаганды.