В Крыму распахали курган 3 тысячелетия до нашей эры

Прокуратура возбудило дело по факту служебной халатности чиновников, из-за которой оказался распаханным древний курган в Крыму и нанесен уерб более 1,5 млн. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

«Чиновники Симферопольского районного отдела земельных ресурсов при оформлении документов на участок не заметили на нем курган диаметром 40 метров и высотой 3 метра. В результате таких действий курган (3 тысячелетия до нашей эры - 12 века нашей эры) оказался распаханным и засеянным сельскохозяйственными культурами. Ущерб составил более полутора миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура завела дело по статье «служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.