Работодателям напоминают, что t° в помещениях не может быть выше 25°

Несмотря на то, что жара наносит значительно больше вреда здоровью, чем холод, в Украине и дальше не желают системно готовиться к жаркому лету, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, большинство украинцев даже не подозревают, что еще в 1999 году Министерство здравоохранения приняло документ, который предусматривает допустимый температурный режим на рабочем месте. Речь идет о «Санитарных нормах микроклимата в производственных помещениях», в соответствии с которыми максимально допустимая температура на рабочем месте не должна превышать 19-25 С° (в зависимости от сложности выполняемых работ). Во время превышения допустимых значений рабочий день сотрудников должен быть сокращен минимум на 10%, но в «Санитарных нормах» эти позиции указаны слишком расплывчато. Тогда как в России при температуре в офисе выше 28 С° можно отрабатывать только половину рабочего времени, выше 33 С° - на работу выходить необязательно.

Как пишут «Комментарии:», в Украине никто из власти даже не вспоминает о возможности сокращения рабочего дня. Тогда как постановление правительства могло бы в корне изменить ситуацию. Если в коммерческих структурах и не согласились бы на сокращение рабочего дня, то часть предпринимателей, не желая связываться с «охраной труда», непременно бы расщедрились на кондиционеры.

По европейской статистике, сообщают «Комментарии:», двухдневная волна экстремально низких температур (мороза) вызывает повышение среднего показателя смертности населения на 1,59%. Тогда как двухдневная волна экстремально высоких температур (жара) повышает этот показатель на 5,74%. В июле-августе 2007 года, когда в Украине в последний раз фиксировали рекордно высокие температуры, количество умерших (по сравнению с 2006 и 2008 годами) было выше в среднем на 2-2,5 тыс. человек.