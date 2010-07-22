В Запорожье мужчина спас ребенка из горящей квартиры

В Запорожье местный житель во время пожара спас ребенка из огненной западни, перебравшись по балконам с 7 на 8 этаж многоэтажки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области, пожар, в результате которого едва не погиб 9-летний мальчик, проживавший в квартире на восьмом этаже многоэтажного дома в Хортицком района Запорожья, произошел вчера днем.

"Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже многоэтажки. Горели домашние вещи, оконные рамы и мебель в комнате площадью 18 кв. м. Хозяев в квартире не было, и огонь стал быстро распространяться на расположенные рядом квартиры. Пламя охватило балкон соседней квартиры, хозяин которой стал выносить вещи из пылающего жилья и сквозь треск услышал плач ребенка с верхнего этажа, куда также начали пробиваться языки пламени. Мужчина перелез с балкона 7 этажа на балкон 8 и до приезда пожарных спас 9-летнего мальчика из огненной западни", - сообщили в МЧС, отметив, что после этого ребенок был госпитализирован в детскую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения".

Вызванные на место происшествия пожарные прибыли, когда огонь распространился на балконы 8 и 9 этажей. На ликвидацию пожара, в которой было задействовано 6 единиц спецтехники и 17 пожарных, ушло три часа.

"Сейчас по факту возникновения пожара ведется следствие: предварительная версия возгорания - детская шалость с огнем", - сообщили в МЧС.