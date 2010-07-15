Азарову понравился опыт Грузии в борьбе с коррупцией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым для борьбы с коррупцией в Украине использовать опыт Грузии в этом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сегодня заявил в ходе встречи в Киеве с представителями дипломатических кругов.

«То, что они (Грузия) сделали в плане работы своей полиции, таможенной службы, заслуживает, безусловно, изучения и реализации у нас», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он посоветовал председателю Государственной таможенной службы Игорю КАЛЕТНИКУ съездить в Грузию и ознакомиться с опытом борьбы с коррупцией.

Н.АЗАРОВ также считает вполне реальным, что уровень коррупции в Украине может постепенно существенно сократиться. Для этого, по его мнению, нужно, в частности, ввести норму, согласно которой ответственные чиновники будут отчитываться о своих расходах.

Также премьер отметил, что по мере роста экономики и благосостояния людей, в том числе и в госслужбе, уровень коррупции будет снижаться. Снижаться коррупция, считает Н.АЗАРОВ, будет также тогда, когда люди начнут дорожить своей работой.