Мужчина пытался восстановить залитую водой щитовую
23:11, 12 июля 2010Общество
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Другой - пилил дерево под ЛЭП
В Кировограде местный житель погиб от удара электротоком, пытаясь самостоятельно ликвидировать последствия непогоды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Кировоградского горсовета Сергей КОВАЛЕНКО.
По его словам, мужчина пытался спилить дерево, на котором повисли оборванные ветром линии электропередач.
Другой случай поражения током произошел с жителем Кировограда, когда он самовольно пытался возобновить работу электрической щитовой после попадания воды. Мужчина остался жив.
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