Мужчина пытался восстановить залитую водой щитовую

В Кировограде местный житель погиб от удара электротоком, пытаясь самостоятельно ликвидировать последствия непогоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Кировоградского горсовета Сергей КОВАЛЕНКО.

По его словам, мужчина пытался спилить дерево, на котором повисли оборванные ветром линии электропередач.

Другой случай поражения током произошел с жителем Кировограда, когда он самовольно пытался возобновить работу электрической щитовой после попадания воды. Мужчина остался жив.