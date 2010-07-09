Киевсовет отдал СБУ квартиры, которые дожны были получить очередники

Депутаты Киевсовета освободили СБУ от обязательной передачи киевским очередникам 5% от нового жилья, которое строят по их заказу, пишет газета «Сегодня» со ссылкой на принятое вчера решение горсовета.

По информации УНИАН, данный проект решения под названием «О некоторых вопросах обеспечения жильем работников Службы безопасности Украины в г. Киеве» был внесен дополнительно в повестку дня с голоса председателем Бюджетной комиссии Киевсовета Романом ЯРОШЕНКО.

Заместителю Киевского городского головы – секретарю горсовета Олесю ДОВГОМУ пришлось дважды ставить на голосование вопрос о внесении проекта в повестку дня. С первого раза за внесение проекта на рассмотрение проголосовали 60 депутатов при необходимом минимуме 61. Спустя некоторое время вопрос о рассмотрении проекта был снова поднят на заседании и в результате набрал уже 73 голоса и был внесен в повестку дня.

Решение принималось без обсуждения. На заседании было лишь уточнение, что документ прошел необходимые комиссии Киевсовета.

На руки депутатам проект решения не был роздан, как заявили сами же депутаты журналистам.

На просьбу прокомментировать решение начальник Главного управления КГГА по жилищному обеспечению, депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, гродостроительства и архитектуры Михаил ГОЛИЦА сказал, что не помнит, о чем конкретно идет речь в нем, и поэтому не может ничего сказать.

За предложенный проект проголосовали 79 из 107 присутсвующих в зале депутатов.