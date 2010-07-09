Эксперт объясняет, чем хороши и чем плохи деньги МВФ

Привлечение нового кредита Международного валютного фонда является целесообразным в случае готовности украинской власти проводить предусмотренные договоренностями с МВФ реформы.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«Я считаю, что деньги Международного валютного фонда Украине на сегодняшний день нужны, если мы действительно хотим проводить какие-то реформы и, соответственно, иметь возможность поддержать экономику до того времени, пока не заработают кратко- и среднесрочные решения», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что ценность кредита МВФ не столько в возможности привлечения дополнительно финансового ресурса, сколько в том, что при получении такого кредита на украинскую власть будут возложены обязательства по проведению реформ.

«Второй момент заключается в том, что это не просто деньги, но и конкретные условия, конкретные политические требования, требования в части экономической политики. Ни один из кредитов, которые мы получали или от России, или от других структур, как правило, не содержит соответствующие оговорки. И если это так, то лучше брать деньги, за которыми стоят требования что-то формировать, чем брать деньги, которые будут поддерживать статус», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

По его словам, на сегодня исключительно от Украины зависит, позволит ли кредит МВФ ускорить выход страны из кризиса или загонит ее еще глубже в долговую яму.

«Что касается негативных и позитивных последствий, то тут все зависит от Украины. Если мы берем эти деньги и проводим соответствующие изменения, тогда понятно, что последствия у нас абсолютно позитивные. Если мы не можем этого сделать и не получаем тех изменений и тех результатов, которые ожидали, то понятно, что растет государственный долг государства без соответствующих изменений, и мы вновь имеем проблемы, в том числе с обслуживанием внешнего долга, и проблемы в государственных финансах», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.