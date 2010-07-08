Казино в 5-звездочных гостиницах... Это же преступление

Экс-глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ критикует предложение нынешнего главы ведомства Михаила БРОДСКОГО принять закон, согласно которому открывать казино можно в пятизвездночной гостинице

Об этом сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) на пресс-конференции заявила заместитель председателя партии "Сильная Украина", советник вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, экс-председатель Госкомпредпринимательства А.КУЖЕЛЬ.

"Это предложение - вернуть казино в пятизвездочные гостиницы... Это же преступление. Это лоббисткое предложение. У нас в стране 6 пятизвездочных гостиниц всего. А кто туда сможет прийти поиграть? Простые люди не зайдут туда. Я считаю, что игорный рынок надо отрегулировать", - сказала А.КУЖЕЛЬ.

По ее словам, правительство и депутаты должны найти паритет в законе об азартных играх между государством, потребителями и бизнесом. А.КУЖЕЛЬ в частности считает целесообразным размещать казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы в больших залах и там должно быть не менее 20 игровых столов и не менее 50 автоматов (не касается букмекеров), посещать игорные заведения могут люди старше 25 лет.