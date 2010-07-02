Колесниченко: Семиноженко уволен за лоббирование двух корпораций

Народный депутат от фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО одной из причин увольнения Владимира СЕМИНОЖЕНКО с должности вице-премьер министра называет лоббированием тем интересов иностранных корпораций по дублированию фильмов.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент УНИАН.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, процесс дублирования фильмов в Украине «вышел за пределы разума». Он напомнил, что для приведения постановления Кабинета министров по данному вопросу в соответствие с решением Конституционного Суда было создано несколько рабочих групп.

«Неделю назад был окончательно согласован проект решения, который должен был выноситься. Его завизировали кинопрокатчики, дистрибьюторы, депутаты – ЦАРЕВ, БЕРЕЖНАЯ, КОЛЕСНИЧЕНКО - для того, чтобы его проголосовали и Кабмин принял окончательное решение», - сказал народный депутат. В то же время, по его словам, несколько дней назад было вынесено совершенно иное решение.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что, с одной стороны, это решение якобы удовлетворяло интересы украинских граждан, а «на самом деле опять были пролоббированы интересы двух корпораций, которые завезли сюда свои фабрики по дубляжу».

«Под видом якобы защиты собственного производителя защищались интересы отдельных компаний отдельных производителей. Это не рыночные отношения, а лоббистские, этого быть не должно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК пообещал, что Государственная служба кинематографии Украины не будет выдавать прокатное удостоверение дистрибьюторам, которые будут завозить фильмокопии иностранных фильмов, сделанные в России.