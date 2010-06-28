Бойко уверяет, что соглашение по транзиту нефти с РФ вот-вот подпишут

Украина и Россия на текущей неделе планируют подписать соглашение о транзите нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА.

«Мы близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам», - сказал Ю.БОЙКО.

На уточняющий вопрос, когда именно можно ожидать подписания документов, Ю.БОЙКО сказал: «Уже на этой неделе».

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

17 июня глава Минэнерго РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Украина должна сделать привлекательными для поставок нефти свои транзитные маршруты.

С.ШМАТКО отметил, что на сегодняшний день перекачка нефти через украинские порты экономически проигрывает другим существующим направлениям.

"На сегодняшний день идет сворачивание прокачки нефти в этом направлении, причем, это происходит исключительно по экономическим соображениям", - добавил он.