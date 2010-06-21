У налоговой готовы купить только треть НДС-облигаций

Налоговые администрации, по состоянию на 17 июня, получили 809 заявок на возмещение НДС-облигациями 5,2 млрд. грн. задолженности по налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Алексей ЛЮБЧЕНКО.

Он также уточнил, что согласно закону о госбюджете общая сумма, на которую будут выпущены НДС-облигации для возмещения задолженности по возврату налога, составляет 19,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.